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    Cassius Mailula - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Cassius Mailula
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Торонто 1:2 Нэшвилл США. МЛС, 26 тур
    16.06.2024 84' - 90' Торонто 1:4 Чикаго Файр США. МЛС, 25 тур
    02.06.2024 Был в запасе Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто США. МЛС, 23 тур
    30.05.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион 0:0 Торонто США. МЛС, 22 тур
    26.05.2024 Был в запасе Торонто 3:4 Цинциннати США. МЛС, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Нэшвилл (Нэшвилл)
    16.06.2024 84' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Чикаго Файр (Чикаго)
    02.06.2024 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:2 Торонто (Торонто)
    30.05.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Торонто (Торонто)
    26.05.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 3:4 Цинциннати (Цинциннати)
    19.05.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 5:0 Монреаль (Монреаль)
    16.05.2024 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Торонто (Торонто)
    12.05.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    05.05.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 3:1 Даллас (Даллас)
    28.04.2024 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:2 Торонто (Торонто)
    21.04.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.04.2024 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 3:2 Торонто (Торонто)
    07.04.2024 79' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:0 Торонто (Торонто)
    31.03.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    24.03.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    17.03.2024 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Торонто (Торонто)
    09.03.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:0 Шарлотт (Шарлотт)
    03.03.2024 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Торонто (Торонто)
    25.02.2024 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 0:0 Торонто (Торонто)
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