«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было

Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов

«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было

Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС

Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами

«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции