Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Торонто
Филадельфия Юнион
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Торонто
Филадельфия Юнион

Торонто - Филадельфия Юнион - 14 июля 2024

Торонто
14.07.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
- : -
Не начался
Филадельфия Юнион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+