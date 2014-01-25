Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
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«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
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Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
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МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд