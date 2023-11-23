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0
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
25 сентября 2023, 09:22
0
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
25 сентября 2023, 07:54
0
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
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3 августа 2023, 12:34
12
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
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Орландо Сити - Торонто - 28 апреля 2024

Орландо Сити
28.04.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 14 тур
- : -
Не начался
Торонто
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Орландо Сити - Торонто
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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