Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»