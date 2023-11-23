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Торонто
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
24 октября 2023, 07:45
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
24 октября 2023, 07:45
0
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
26 июля 2023, 11:40
7
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
26 июля 2023, 10:11
5
Месси забил 100-му клубу за карьеру
26 июля 2023, 09:17
1
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
31 октября 2022, 21:53
1
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
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Атланта Юнайтед - Торонто - 30 июня 2024

Атланта Юнайтед
30.06.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
- : -
Не начался
Торонто
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Атланта Юнайтед - Торонто
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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