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    Жоао Карлос - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Жоао
    Фамилия Карлос
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 апреля 1988 (36 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:1 Куяба (Куяба)
    30.11.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.11.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Куяба (Куяба)
    13.11.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.11.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 0:3 Куяба (Куяба)
    07.11.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Куяба (Куяба)
    02.11.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 0:2 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    30.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    26.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Гойас (Гояния)
    19.10.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:3 Куяба (Куяба)
    15.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.09.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Куяба (Куяба)
    16.09.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.09.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:0 Куяба (Куяба)
    27.08.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    20.08.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    16.08.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Куяба (Куяба)
    07.08.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 3:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    29.07.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:2 Куяба (Куяба)
    23.07.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    16.07.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:1 Куяба (Куяба)
    08.07.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Баия (Салвадор)
    03.07.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    27.06.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    23.06.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.06.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Куяба (Куяба)
    05.06.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Куяба (Куяба)
    28.05.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Коритиба (Коритиба)
    23.05.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Куяба (Куяба)
    14.05.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    11.05.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:4 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Куяба (Куяба)
    01.05.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    23.04.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    15.04.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
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