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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Куяба
Палмейрас - Куяба: обзор матча 15 апреля 2023
Палмейрас
15.04.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
5'
Эндрик
65'
Х. Мануэль Лопес
45+7'
Раниэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Куяба
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
82'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Артур
75'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
75'
73'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
Д. Джон
66'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Вандерлан
65'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Эндрик
61'
57'
Вторая желтая
Ф. Аугусто
52'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
46'
Замена
Н. Куальята
️️️️
Д. Кафу
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
Раниэле
Пас отдал
Д. Кафу
45'
+4
Желтая карточка
Д. Кафу
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
37'
7'
Желтая карточка
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
Эндрик
Пас отдал
Дуду
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
37
Артур
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
22
Вальтер
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
6
Филипе Аугусто
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Палмейрас
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
3-2-2-3
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
37
Артур
9
Эндрик
42
Лопес
12
Вандерлан
2-1-1-2
22
Вальтер
3
Аллисон
13
Марллон
14
Раниэле
6
Аугусто
16
Дейверсон
7
Кафу
9
Эндрик
9
Наварро
9
Наварро
9
Эндрик
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
37
Артур
77
Лопес
77
Лопес
37
Артур
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
7
Кафу
10
Куальята
10
Куальята
7
Кафу
16
Дейверсон
88
Собрал
88
Собрал
16
Дейверсон
Остались в запасе
Палмейрас
Куяба
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Палмейрас - Куяба
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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