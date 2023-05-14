Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Куяба
Флуминенсе - Куяба: обзор матча 14 мая 2023
Флуминенсе
14.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
6'
Нино
57'
Гансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Куяба
86'
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Ф. Собрал
86'
Замена
Н. Куальята
️️️️
В. Силва
Замена
Г. Пирани
️️️️
Гансо
86'
Замена
Леле
️️️️
Д. Кеннеди
86'
Желтая карточка
Джованни
79'
Замена
Д. Брас
️️️️
Марсело
76'
Замена
Джованни
️️️️
Т. Сантос
76'
75'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Д. Кафу
75'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
63'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
Замена
Маноэл
️️️️
Ф. Мело
60'
ГОЛ! 2:0!
Гансо
Пас отдал
Лима
57'
42'
Желтая карточка
M. Alexandre
Желтая карточка
Д. Ариас
40'
33'
Желтая карточка
Денилсон
Желтая карточка
Гуга
25'
23'
Желтая карточка
Вальтер
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
Гансо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
27
Денилсон
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЦП
34
Эдиньо
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Леле
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
14
Патрик Калмон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
3-2-2-3
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
23
Гуга
21
Сантос
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
30
Мело
14
Кано
9
Кеннеди
3-1-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
98
14
Раниэле
27
Денилсон
7
Кафу
2
11
Силва
16
Дейверсон
88
Собрал
12
Марсело
44
Брас
44
Брас
12
Марсело
30
Мело
26
Маноэл
26
Маноэл
30
Мело
21
Сантос
10
Джованни
10
Джованни
21
Сантос
10
Гансо
12
Пирани
12
Пирани
10
Гансо
9
Кеннеди
18
Леле
18
Леле
9
Кеннеди
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
88
Собрал
10
Кеппелини
10
Кеппелини
88
Собрал
11
Силва
10
Куальята
10
Куальята
11
Силва
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
7
Кафу
77
Кастильо
77
Кастильо
7
Кафу
Остались в запасе
Флуминенсе
Куяба
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЦП
34
Эдиньо
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
14
Патрик Калмон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЦП
34
Эдиньо
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
14
Патрик Калмон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
16
Рикельме
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Флуминенсе - Куяба
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Куяба
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+