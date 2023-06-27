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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Куяба
Васко да Гама - Куяба: обзор матча 27 июня 2023
Васко да Гама
27.06.2023, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
76'
Жаир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Куяба
Желтая карточка
З. Габриэл
90'
+7
Желтая карточка
Эгиналдо
90'
+5
Желтая карточка
Жаир
90'
+4
Замена
П. Энрике
️️️️
Г. Пек
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Эмпереур
90'
Замена
Рональд
️️️️
Ф. Аугусто
88'
Желтая карточка
Денилсон
Замена
З. Габриэл
️️️️
М. Гомес
81'
Замена
М. Галарса
️️️️
Фигейредо
81'
80'
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Ф. Собрал
80'
Замена
И. Питта
️️️️
Д. Кафу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жаир
76'
Желтая карточка
Г. Пек
68'
Замена
Эгиналдо
️️️️
А. Тейшейра
68'
60'
Замена
Н. Куальята
️️️️
В. Силва
57'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
37
Райан Витор
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
14
Раниэле
ОП
16
Рикельме
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
35
Миранда
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Эгиналдо
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
3-2-2-3
1
Жардим
6
Питон
3
Бамбу
2
Родригес
8
Жаир
6
Гомес
11
Тейшейра
77
Пек
3
Лео
22
Фигейредо
37
Витор
2-2-2-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
6
Аугусто
14
Раниэле
16
Рикельме
88
Собрал
27
Денилсон
11
Силва
16
Дейверсон
7
Кафу
77
Пек
96
Энрике
96
Энрике
77
Пек
22
Фигейредо
80
Галарса
80
Галарса
22
Фигейредо
11
Тейшейра
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Тейшейра
6
Гомес
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
6
Гомес
6
Аугусто
8
Рональд
8
Рональд
6
Аугусто
88
Собрал
10
Кеппелини
10
Кеппелини
88
Собрал
11
Силва
10
Куальята
10
Куальята
11
Силва
7
Кафу
9
Питта
9
Питта
7
Кафу
Остались в запасе
Васко да Гама
Куяба
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
35
Миранда
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
35
Миранда
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Васко да Гама - Куяба
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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