Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Куяба
Коритиба - Куяба: обзор матча 19 октября 2023
Коритиба
19.10.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 3
Завершен
Куяба
24'
Дейверсон
82'
И. Питта
88'
Раниэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Куяба
88'
ГОЛ! 0:3!
Раниэле
Пас отдал
Денилсон
82'
ГОЛ! 0:2!
И. Питта
Пас отдал
Раниэле
81'
Замена
Аллисон
️️️️
Л. Минейро
81'
Замена
И. Питта
️️️️
Клайсон
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Натанаэл
77'
Замена
E.
️️️️
М. Бьянки
76'
74'
Желтая карточка
Раниэле
Замена
J.
️️️️
В. Луис
70'
67'
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
Замена
Хесе
️️️️
Робсон
64'
62'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Д. Ласерда
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
С. Гомес
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Пас отдал
Клайсон
19'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
27
Денилсон
АП
82
Pablinho
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2-1-2-5
22
Габриэл
3
47
Педросо
8
Фариас
18
Бьянки
19
Гомес
19
Слимани
12
Луис
30
Робсон
10
Морено
2
Натанаэл
3-2-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
16
Рикельме
30
Минейро
14
Раниэле
88
Собрал
29
Клайсон
2
16
Дейверсон
97
Ласерда
12
Луис
83
83
12
Луис
19
Гомес
31
31
19
Гомес
30
Робсон
10
Хесе
10
Хесе
30
Робсон
2
Натанаэл
21
Барбоза
21
Барбоза
2
Натанаэл
18
Бьянки
9
9
18
Бьянки
30
Минейро
3
Аллисон
3
Аллисон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
29
Клайсон
9
Питта
9
Питта
29
Клайсон
97
Ласерда
7
Кафу
7
Кафу
97
Ласерда
Остались в запасе
Коритиба
Куяба
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
82
Pablinho
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
82
Pablinho
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Коритиба - Куяба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Куяба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+