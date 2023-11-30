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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Интернасьонал
Куяба - Интернасьонал: обзор матча 30 ноября 2023
Куяба
30.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
52'
Э. Валенсия
89'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Интернасьонал
90'
+6
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+1
Замена
К. де Пена
️️️️
Рене
89'
ГОЛ! 0:2!
П. Энрике
Пас отдал
Маурисио
84'
Замена
B. Henrique
️️️️
А. Патрик
84'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
П. Энрике
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
Ф. Аугусто
76'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M. Alexandre
75'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
75'
63'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Д. Кардозо
Замена
И. Питта
️️️️
Д. Кафу
63'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Вандерсон
Желтая карточка
M. Alexandre
46'
Желтая карточка
Раниэле
39'
13'
Желтая карточка
Д. Кардозо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
55
Calebe
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
3
Аллисон
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
16
Дейверсон
7
Кафу
2
4-2-2-2
1
Рочет
14
Бустос
3
Гомес
25
Меркадо
6
Рене
5
Кардозо
20
Арангис
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
13
Валенсия
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
2
88
Собрал
88
Собрал
2
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
7
Кафу
9
Питта
9
Питта
7
Кафу
94
Вандерсон
22
Эрнандес
22
Эрнандес
94
Вандерсон
5
Кардозо
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
5
Кардозо
6
Рене
14
де Пена
14
де Пена
6
Рене
13
Валенсия
7
Энрике
7
Энрике
13
Валенсия
10
Патрик
8
8
10
Патрик
Остались в запасе
Куяба
Интернасьонал
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Тони Оливейра
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Габриэль
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Куяба - Интернасьонал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Dyorgines Jose Padovani de Andrade, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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