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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Куяба
Брагантино - Куяба: обзор матча 27 августа 2023
Брагантино
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
55'
Т. Борбас
83'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Куяба
Желтая карточка
Ж. Капишаба
90'
+3
86'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
Желтая карточка
Л. Реалпе
85'
84'
Замена
Рональд
️️️️
M. Alexandre
ГОЛ! 2:0!
T.
Пас отдал
М. Гонсалвеш
83'
Замена
Алеррандро
️️️️
Т. Борбас
78'
Замена
T.
️️️️
Густавиньо
78'
73'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Денилсон
73'
Замена
Э. Негеба
️️️️
Д. Кафу
69'
Желтая карточка
Раниэле
64'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ф. Собрал
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Хелиньо
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Борбас
55'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Y. Quintero
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Соррисо
46'
Желтая карточка
Т. Борбас
43'
43'
Желтая карточка
Марллон
Желтая карточка
Y. Quintero
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Yani Quintero
ЦП
22
Густавиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
41
Джонни
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
57
Caetano
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-2-3-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
35
Фернандес
18
7
Соррисо
22
Густавиньо
11
Хелиньо
18
Борбас
3-1-1-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
16
Рикельме
14
Раниэле
88
Собрал
11
Силва
27
Денилсон
2
16
Дейверсон
7
Кафу
18
36
Кандидо
36
Кандидо
18
22
Густавиньо
33
33
22
Густавиньо
7
Соррисо
28
Витиньо
28
Витиньо
7
Соррисо
11
Хелиньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
11
Хелиньо
18
Борбас
9
Алеррандро
9
Алеррандро
18
Борбас
2
8
Рональд
8
Рональд
2
88
Собрал
6
Аугусто
6
Аугусто
88
Собрал
27
Денилсон
30
Минейро
30
Минейро
27
Денилсон
7
Кафу
94
Негеба
94
Негеба
7
Кафу
Остались в запасе
Брагантино
Куяба
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
41
Джонни
ПЗ
57
Caetano
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
41
Джонни
ПЗ
57
Caetano
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Брагантино - Куяба
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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