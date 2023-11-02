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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Васко да Гама
Куяба - Васко да Гама: обзор матча 02 ноября 2023
Куяба
02.11.2023, четверг, 23:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Васко да Гама
57'
Г. Пек
90+10'
Л. Орельяно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Васко да Гама
90'
+10
ГОЛ! 0:2!
Л. Орельяно
Пас отдал
Б. Пракседес
Желтая карточка
M. Alexandre
90'
+6
84'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
П. Паула
83'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Г. Пек
Замена
Рональд
️️️️
Раниэле
80'
Желтая карточка
Раниэле
73'
69'
Замена
Лео
️️️️
П. Энрике
Замена
В. Силва
️️️️
И. Питта
65'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Денилсон
65'
63'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
С. Феррейра
57'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пек
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
33'
18'
Желтая карточка
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
(К)
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
17
Гари Медель
(К)
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
3-2-1-1-3
21
Карлос
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
30
Минейро
29
Клайсон
27
Денилсон
16
Дейверсон
2
9
Питта
3-2-1-3-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
77
Пек
25
Пракседес
77
Маркус
11
Феррейра
27
Денилсон
6
Аугусто
6
Аугусто
27
Денилсон
14
Раниэле
8
Рональд
8
Рональд
14
Раниэле
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
9
Питта
11
Силва
11
Силва
9
Питта
96
Энрике
3
Лео
3
Лео
96
Энрике
77
Пек
2
Родригес
2
Родригес
77
Пек
11
Феррейра
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Феррейра
27
Паула
10
Орельяно
10
Орельяно
27
Паула
Остались в запасе
Куяба
Васко да Гама
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
70
Сержио
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
70
Сержио
ЛВ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Куяба - Васко да Гама
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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