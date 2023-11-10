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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Куяба
Баия - Куяба: обзор матча 10 ноября 2023
Баия
10.11.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 3
Завершен
Куяба
22'
Дейверсон (П)
77'
И. Питта
90+8'
Рональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Куяба
90'
+8
ГОЛ! 0:3!
Рональд
Пас отдал
В. Силва
88'
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
Желтая карточка
Резенде
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Питта
Пас отдал
Д. Ласерда
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
73'
Замена
Р. Ратао
️️️️
В. Уго
73'
71'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
68'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
Замена
M. Bahia
️️️️
Y. Felipe
62'
Замена
L. Mugni
️️️️
Каули
62'
46'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Аллисон
43'
Желтая карточка
Аллисон
36'
Желтая карточка
Д. Кафу
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Дейверсон
Красная карточка
К. Кандидо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
(К)
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
5
Николас Асеведо
ОП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-2-1-4
21
Кандидо
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
23
Резенде
5
Асеведо
80
Каули
1
88
27
Эвералдо
20
Тейшейра
4-1-1-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
3
Аллисон
16
Рикельме
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
2
7
Кафу
16
Дейверсон
14
Уго
9
Ратао
9
Ратао
14
Уго
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
88
6
6
88
80
Каули
26
26
80
Каули
3
Аллисон
6
Аугусто
6
Аугусто
3
Аллисон
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Баия
Куяба
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Баия - Куяба
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
Куяба
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