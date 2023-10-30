Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Куяба
Ботафого - Куяба: обзор матча 30 октября 2023
Ботафого
30.10.2023, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
52'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Куяба
90'
+6
Желтая карточка
Раниэле
Замена
Габриэл
️️️️
М. Фрейтас
87'
Замена
C. Alberto
️️️️
Ч. Че
87'
80'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
78'
Желтая карточка
Вальтер
Замена
Уго
️️️️
Маршал
73'
64'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Минейро
64'
Замена
В. Силва
️️️️
И. Питта
59'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
Замена
М. Сеговия
️️️️
Л. Энрике
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Питта
50'
Желтая карточка
Денилсон
Желтая карточка
В. Куэста
45'
+7
45'
+4
Желтая карточка
Л. Минейро
28'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
(К)
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
16
Дейверсон
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
18
Габриэл
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-1-2-5
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
20
Перри
3-2-1-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
16
Рикельме
14
Раниэле
30
Минейро
29
Клайсон
27
Денилсон
2
9
Питта
16
Дейверсон
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
17
Фрейтас
18
Габриэл
18
Габриэл
17
Фрейтас
11
Энрике
7
Сеговия
7
Сеговия
11
Энрике
3
Че Че
99
99
3
Че Че
30
Минейро
6
Аугусто
6
Аугусто
30
Минейро
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
9
Питта
11
Силва
11
Силва
9
Питта
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
Остались в запасе
Ботафого
Куяба
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
21
Жоао Карлос
ВР
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
75
Rai
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Ботафого - Куяба
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
Куяба
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+