Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Брагантино
Куяба - Брагантино: обзор матча 23 апреля 2023
Куяба
23.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
85'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Брагантино
89'
Желтая карточка
Т. Борбас
Замена
И. Питта
️️️️
Э. Негеба
87'
Замена
В. Силва
️️️️
Дейверсон
87'
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Борбас
Пас отдал
Адерлан
77'
Замена
Соррисо
️️️️
Л. Эвангелиста
76'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Хелиньо
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Раниэле
76'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Ю. Кастильо
76'
69'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
62'
Желтая карточка
Марллон
59'
46'
Замена
Рамирес
️️️️
Густавиньо
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Желтая карточка
Денилсон
45'
+1
Желтая карточка
П. Кеппелини
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
98
Mateusinho
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
14
Патрик Калмон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
27
Денилсон
ЦП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Брагантино
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Куяба
3
Витао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
8
Рональд
ОП
9
Исидро Питта
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Брагантино
25
Жадсом Силва
ОП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
4-1-3-2
22
Вальтер
98
3
Аллисон
14
Калмон
13
Марллон
14
Раниэле
94
Негеба
27
Денилсон
10
Кеппелини
77
Кастильо
16
Дейверсон
4-3-1-2
30
Лукао
3
Сантос
13
Адерлан
4
Натан
29
Капишаба
30
Эвангелиста
35
Фернандес
30
Москера
11
Хелиньо
22
Густавиньо
8
Саша
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
94
Негеба
9
Питта
9
Питта
94
Негеба
14
Раниэле
88
Собрал
88
Собрал
14
Раниэле
16
Дейверсон
11
Силва
11
Силва
16
Дейверсон
77
Кастильо
7
Кафу
7
Кафу
77
Кастильо
11
Хелиньо
25
Силва
25
Силва
11
Хелиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
22
Густавиньо
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
30
Эвангелиста
7
Соррисо
7
Соррисо
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Куяба
Брагантино
3
Витао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
77
Ignacio Laquintana
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
3
Витао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Остались в запасе
77
Ignacio Laquintana
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Куяба - Брагантино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+