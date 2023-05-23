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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Куяба
Крузейро - Куяба: обзор матча 23 мая 2023
Крузейро
23.05.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
37'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Куяба
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Собрал
90'
+1
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Д. Кафу
82'
Желтая карточка
Денилсон
82'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
82'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
Желтая карточка
Жилберто
77'
76'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
В. Силва
Замена
Валлисон
️️️️
Рамиро
62'
Замена
Никао
️️️️
Уэсли
62'
Замена
Жилберто
️️️️
Н. Моура
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Пас отдал
Ф. Собрал
15'
Желтая карточка
В. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
17
Рамиро
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
99
Henrique Dourado
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
16
Рикельме
ЦП
27
Денилсон
АП
19
Vinicius
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кабрал
23
Марлон
2
Оливейра
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
17
Рамиро
25
Моура
9
Родригес
21
Уэсли
99
2-1-1-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
14
Раниэле
16
Рикельме
27
Денилсон
2
7
Кафу
88
Собрал
11
Силва
16
Дейверсон
17
Рамиро
80
Валлисон
80
Валлисон
17
Рамиро
21
Уэсли
11
Никао
11
Никао
21
Уэсли
25
Моура
9
Жилберто
9
Жилберто
25
Моура
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
7
Кафу
10
Кеппелини
10
Кеппелини
7
Кафу
11
Силва
77
Кастильо
77
Кастильо
11
Силва
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Крузейро
Куяба
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Крузейро - Куяба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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