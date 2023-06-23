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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Ботафого
Куяба - Ботафого: обзор матча 23 июня 2023
Куяба
23.06.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
60'
Тикиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Ботафого
Желтая карточка
Ф. Аугусто
90'
+3
88'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Тикиньо
Замена
Рональд
️️️️
Раниэле
86'
Желтая карточка
M. Alexandre
81'
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Денилсон
78'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
В. Силва
78'
69'
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Адриэлсон
68'
Желтая карточка
Уго
Замена
Н. Куальята
️️️️
Д. Кафу
67'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ф. Собрал
67'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Тикиньо
46'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
46'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Данило
46'
Замена
L. Segovia
️️️️
Ж. Сантос
41'
Желтая карточка
В. Са
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
16
Рикельме
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
34
Адриэлсон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Куяба
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
55
Calebe
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
2-1-2-1-4
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
88
Собрал
16
Рикельме
27
Денилсон
2
11
Силва
7
Кафу
9
Питта
3-2-1-5
2
Рафаэл
31
Куэста
16
Уго
15
Данило
17
Фрейтас
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
20
Перри
88
Собрал
6
Аугусто
6
Аугусто
88
Собрал
14
Раниэле
8
Рональд
8
Рональд
14
Раниэле
27
Денилсон
10
Кеппелини
10
Кеппелини
27
Денилсон
7
Кафу
10
Куальята
10
Куальята
7
Кафу
11
Силва
77
Кастильо
77
Кастильо
11
Силва
7
Сантос
44
44
7
Сантос
34
Адриэлсон
14
Сампайо
14
Сампайо
34
Адриэлсон
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
15
Данило
7
Сауэр
7
Сауэр
15
Данило
9
Тикиньо
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Тикиньо
Остались в запасе
Куяба
Ботафого
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
55
Calebe
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
55
Calebe
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Куяба - Ботафого
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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