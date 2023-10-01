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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Флуминенсе
Куяба - Флуминенсе: обзор матча 01 октября 2023
Куяба
01.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Флуминенсе
57'
Клайсон
64'
А. Эмпереур
87'
Ф. Собрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Флуминенсе
ГОЛ! 3:0!
Ф. Собрал
Пас отдал
Д. Кафу
87'
78'
Замена
J. Neto
️️️️
Марлон
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
73'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Рональд
73'
ГОЛ! 2:0!
А. Эмпереур
Пас отдал
Дейверсон
64'
Желтая карточка
Ф. Собрал
63'
60'
Желтая карточка
Лима
ГОЛ! 1:0!
Клайсон
Пас отдал
Рональд
57'
Замена
В. Силва
️️️️
Д. Ласерда
57'
Желтая карточка
А. Эмпереур
55'
46'
Замена
F.
️️️️
Даниэл
46'
Замена
Леле
️️️️
Й. Гонсалес
46'
Замена
Александер
️️️️
L. Fernández
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
46'
40'
Вторая желтая
Мартинелли
Желтая карточка
Л. Минейро
39'
23'
Желтая карточка
Т. Сантос
17'
Желтая карточка
Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
8
Рональд
ОП
14
Раниэле
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
29
Клайсон
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
5
Александер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
18
Леле
ЦФ
2-3-1-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
8
Рональд
14
Раниэле
30
Минейро
29
Клайсон
2
6
97
Ласерда
16
Дейверсон
4-1-2-2-1
22
Ранхел
2
Хавьер
4
Марлон
44
Брас
16
Барбоза
21
Сантос
8
Мартинелли
10
11
Гонсалес
45
Лима
94
Даниэл
8
Рональд
6
Аугусто
6
Аугусто
8
Рональд
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
97
Ласерда
11
Силва
11
Силва
97
Ласерда
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
94
Даниэл
36
36
94
Даниэл
10
5
Александер
5
Александер
10
4
Марлон
35
35
4
Марлон
11
Гонсалес
18
Леле
18
Леле
11
Гонсалес
Остались в запасе
Куяба
Флуминенсе
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Куяба - Флуминенсе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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