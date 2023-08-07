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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Фламенго
Куяба - Фламенго: обзор матча 07 августа 2023
Куяба
07.08.2023, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Фламенго
46'
M. Alexandre
54'
Клайсон
80'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Фламенго
Желтая карточка
Д. Ласерда
90'
83'
Замена
И. Жезус
️️️️
Жерсон
ГОЛ! 3:0!
Дейверсон
Пас отдал
В. Силва
80'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
80'
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
71'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
71'
Замена
Л. Минейро
️️️️
П. Кеппелини
71'
61'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
61'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
Раниэле
59'
ГОЛ! 2:0!
Клайсон
Пас отдал
Дейверсон
54'
ГОЛ! 1:0!
M. Alexandre
46'
46'
Замена
Аллан
️️️️
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
10
Кеппелини
2
7
Кафу
16
Дейверсон
4-2-1-3
23
Кунья
2
Варела
23
Пабло
4
Луис
6
Айртон
29
Майя
8
Жерсон
30
Уго
7
Эвертон
7
Араухо
9
Педро
10
Кеппелини
30
Минейро
30
Минейро
10
Кеппелини
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
8
Жерсон
6
Жезус
6
Жезус
8
Жерсон
6
Айртон
29
Аллан
29
Аллан
6
Айртон
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
Остались в запасе
Куяба
Фламенго
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
АП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
АП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Куяба - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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