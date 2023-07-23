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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сан-Паулу
Куяба - Сан-Паулу: обзор матча 23 июля 2023
Куяба
23.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
66'
Клайсон (П)
78'
И. Питта
90+10'
Н. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сан-Паулу
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
Н. Мендес
90'
+8
Желтая карточка
П. Майя
Замена
Рональд
️️️️
Ф. Собрал
90'
+3
87'
Желтая карточка
Эрисон
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Клайсон
84'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Денилсон
84'
ГОЛ! 2:0!
И. Питта
Пас отдал
Ф. Собрал
78'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
77'
Замена
В. Силва
️️️️
Д. Кафу
77'
Желтая карточка
Марллон
75'
73'
Замена
Алиссон
️️️️
Луан
73'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
67'
Замена
Лусиано
️️️️
В. Рато
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Клайсон
66'
66'
Замена
Жуан
️️️️
М. Пауло
66'
Замена
Эрисон
️️️️
Х. Кальери
60'
Желтая карточка
Лусиано
Пенальти не реализован!
Дейверсон
57'
48'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
Д. Кафу
47'
30'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
33
Луан
ОП
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
10
Николас Куальята
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
77
Юри Кастильо
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
99
Эрисон
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
27
Денилсон
16
Дейверсон
7
Кафу
2
4-2-1-2-1
23
Рафаэл
45
Мендес
19
Коста
5
Арболеда
38
Паулиста
33
Луан
29
Майя
11
Нестор
10
Рато
32
Пауло
9
Кальери
27
Денилсон
30
Минейро
30
Минейро
27
Денилсон
88
Собрал
8
Рональд
8
Рональд
88
Собрал
7
Кафу
11
Силва
11
Силва
7
Кафу
29
Клайсон
77
Кастильо
77
Кастильо
29
Клайсон
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
33
Луан
25
Алиссон
25
Алиссон
33
Луан
9
Кальери
99
Эрисон
99
Эрисон
9
Кальери
10
Рато
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Рато
32
Пауло
9
Жуан
9
Жуан
32
Пауло
Остались в запасе
Куяба
Сан-Паулу
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Куяба - Сан-Паулу
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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