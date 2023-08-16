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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Атлетико Паранаэнсе - Куяба: обзор матча 16 августа 2023
Атлетико Паранаэнсе
16.08.2023, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
45'
А. Каноббио
83'
Б. Запелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Желтая карточка
Т. Хелено
90'
+7
Замена
У. Моура
️️️️
Эрик
86'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
86'
85'
Желтая карточка
А. Эмпереур
ГОЛ! 2:0!
Б. Запелли
Пас отдал
Т. Куэльо
83'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
77'
74'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
Желтая карточка
А. Каноббио
67'
Замена
Б. Запелли
️️️️
А. Видаль
67'
59'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Аллисон
59'
Замена
Денилсон
️️️️
П. Кеппелини
59'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Собрал
Замена
Т. Куэльо
️️️️
В. Буэно
46'
Желтая карточка
Эрик
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Каноббио
Пас отдал
Келлвен
45'
40'
Желтая карточка
Дейверсон
Желтая карточка
Кака
40'
Желтая карточка
Фернандиньо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
14
Эрик
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-4-1-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
12
Келлвен
5
Фернандиньо
23
Видаль
14
Эрик
15
Буэно
17
Каноббио
9
Роке
4-1-2-1-2
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
3
Аллисон
16
Рикельме
14
Раниэле
88
Собрал
29
Клайсон
10
Кеппелини
16
Дейверсон
7
Кафу
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
14
Эрик
5
Моура
5
Моура
14
Эрик
23
Видаль
10
Запелли
10
Запелли
23
Видаль
15
Буэно
28
Куэльо
28
Куэльо
15
Буэно
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
88
Собрал
30
Минейро
30
Минейро
88
Собрал
3
Аллисон
6
Аугусто
6
Аугусто
3
Аллисон
10
Кеппелини
27
Денилсон
27
Денилсон
10
Кеппелини
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Марсело Сирино
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Марсело Сирино
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Куяба
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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