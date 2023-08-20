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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Палмейрас
Куяба - Палмейрас: обзор матча 20 августа 2023
Куяба
20.08.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
31'
Р. Вейга
66'
Р. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Палмейрас
80'
Замена
Жаилсон
️️️️
Р. Вейга
Желтая карточка
Марллон
74'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Эмпереур
71'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
71'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Собрал
71'
69'
Замена
Майке
️️️️
Х. Пикерес
68'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Риос
65'
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
64'
Желтая карточка
З. Рафаэль
64'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Артур
58'
Желтая карточка
Д. Джон
Замена
Денилсон
️️️️
П. Кеппелини
54'
45'
Желтая карточка
М. Серкейра
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
43'
38'
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
А. Эмпереур
37'
32'
Желтая карточка
Р. Вейга
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Луан
18'
Желтая карточка
Х. Пикерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Палмейрас
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
29
Клайсон
88
Собрал
10
Кеппелини
7
Кафу
16
Дейверсон
2
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
26
Серкейра
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
5
Риос
37
Артур
14
Джон Джон
23
Вейга
42
Лопес
88
Собрал
30
Минейро
30
Минейро
88
Собрал
33
Эмпереур
6
Аугусто
6
Аугусто
33
Эмпереур
10
Кеппелини
27
Денилсон
27
Денилсон
10
Кеппелини
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
22
Пикерес
12
Майке
12
Майке
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Вейга
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
37
Артур
77
Лопес
77
Лопес
37
Артур
Остались в запасе
Куяба
Палмейрас
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Остались в запасе
30
Kaique
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Куяба - Палмейрас
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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