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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Куяба
Коринтианс - Куяба: обзор матча 11 июня 2023
Коринтианс
11.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
55'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Куяба
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Собрал
Желтая карточка
Майкон
82'
79'
Замена
П. Кеппелини
️️️️
В. Силва
79'
Замена
Витао
️️️️
Ф. Аугусто
79'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
79'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
74'
Замена
Н. Куальята
️️️️
Э. Негеба
Замена
Уэсли
️️️️
Ф. Вера
73'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Педро
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
46'
40'
Желтая карточка
Денилсон
39'
Желтая карточка
Дейверсон
Замена
Адсон
️️️️
Р. Аугусто
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Куяба
22
Вальтер
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
16
Рикельме
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
36
Руан Оливейра
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Куяба
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
3-3-2-2
1
Кассио
4
Жил
5
Мурильо
9
Биро
21
Биду
15
Вера
4
Мендес
8
Майкон
7
Аугусто
20
Педро
10
Гедес
2-1-3-1-3
22
Вальтер
3
Аллисон
33
Эмпереур
6
Аугусто
88
Собрал
94
Негеба
16
Рикельме
27
Денилсон
16
Дейверсон
11
Силва
2
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
15
Вера
20
Уэсли
20
Уэсли
15
Вера
20
Педро
9
Алберто
9
Алберто
20
Педро
7
Аугусто
28
Адсон
28
Адсон
7
Аугусто
6
Аугусто
3
Витао
3
Витао
6
Аугусто
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
11
Силва
10
Кеппелини
10
Кеппелини
11
Силва
94
Негеба
10
Куальята
10
Куальята
94
Негеба
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Коринтианс
Куяба
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
36
Руан Оливейра
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
36
Руан Оливейра
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
63
Juan Pablo
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Коринтианс - Куяба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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