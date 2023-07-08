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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Баия
Куяба - Баия: обзор матча 08 июля 2023
Куяба
08.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Баия
18'
Дейверсон (П)
51'
А. Эмпереур (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Баия
90'
+3
Желтая карточка
Н. Асеведо
78'
Желтая карточка
G. Xavier
Замена
Э. Негеба
️️️️
Д. Кафу
69'
67'
Замена
Эвералдо
️️️️
V. Alessandro Mingotti
67'
Замена
Резенде
️️️️
L. Mugni
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
59'
Замена
Клайсон
️️️️
Ю. Кастильо
59'
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Эмпереур
Желтая карточка
Д. Кафу
42'
41'
Замена
Адемир
️️️️
В. Уго
40'
Замена
Р. Карлос
️️️️
Д. Чавес
38'
Желтая карточка
A. Dhominique
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Дейверсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
10
Пабло Кеппелини
АП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
11
Кайку
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
29
Клайсон
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Баия
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
23
Резенде
ОП
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
3-1-2-4
22
Вальтер
16
Рикельме
33
Эмпереур
13
Марллон
14
Раниэле
27
Денилсон
10
Кеппелини
2
77
Кастильо
16
Дейверсон
7
Кафу
3-3-1-1-3
14
Уго
13
4
Кану
3
5
Асеведо
13
Чавес
16
Тасиано
11
Кайку
32
26
1
77
Кастильо
29
Клайсон
29
Клайсон
77
Кастильо
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
7
Кафу
94
Негеба
94
Негеба
7
Кафу
13
Чавес
66
Карлос
66
Карлос
13
Чавес
26
23
Резенде
23
Резенде
26
14
Уго
7
Адемир
7
Адемир
14
Уго
32
27
Эвералдо
27
Эвералдо
32
Остались в запасе
Куяба
Баия
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
12
Tiago Gomes
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Баия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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