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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коритиба
Куяба - Коритиба: обзор матча 28 мая 2023
Куяба
28.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Коритиба
3'
Ф. Собрал
49'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Коритиба
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Желтая карточка
П. Калмон
86'
84'
Желтая карточка
М. Бьянки
72'
Желтая карточка
Б. Виана
Желтая карточка
А. Эмпереур
72'
69'
Желтая карточка
Габриэл
69'
Замена
М. Бьянки
️️️️
Г. Бочилия
69'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
L.
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Рональд
64'
Замена
Н. Куальята
️️️️
Д. Кафу
64'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
В. Силва
60'
Желтая карточка
Раниэле
58'
49'
ГОЛ! 1:1!
Робсон
Пас отдал
Г. Бочилия
ГОЛ! 1:0!
Ф. Собрал
Пас отдал
Д. Кафу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
16
Рикельме
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коритиба
22
Габриэл
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
2-2-2-4
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
8
Рональд
14
Раниэле
88
Собрал
16
Рикельме
2
7
Кафу
16
Дейверсон
11
Силва
4-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
3
Энрике
83
2
Виана
21
Бочилия
15
37
Сезар
30
Робсон
28
2
Натанаэл
8
Рональд
10
Кеппелини
10
Кеппелини
8
Рональд
7
Кафу
10
Куальята
10
Куальята
7
Кафу
11
Силва
77
Кастильо
77
Кастильо
11
Силва
21
Бочилия
18
Бьянки
18
Бьянки
21
Бочилия
28
30
Урсо
30
Урсо
28
Остались в запасе
Куяба
Коритиба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Витао
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Куяба - Коритиба
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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