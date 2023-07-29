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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Куяба
Интернасьонал - Куяба: обзор матча 29 июля 2023
Интернасьонал
29.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Куяба
16'
Ф. Бустос
44'
Раниэле
88'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Куяба
Желтая карточка
Т. Лара
90'
+4
90'
+4
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
88'
ГОЛ! 1:2!
Дейверсон
Пас отдал
Денилсон
84'
Желтая карточка
Вальтер
84'
Замена
Денилсон
️️️️
П. Кеппелини
83'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Раниэле
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Э. Валенсия
82'
Желтая карточка
Витао
81'
76'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
76'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Собрал
74'
Желтая карточка
Раниэле
Замена
Т. Лара
️️️️
Д. Кардозо
69'
Вторая желтая
Г. Меркадо
66'
Замена
Маурисио
️️️️
К. де Пена
64'
Желтая карточка
Ф. Бустос
60'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Раниэле
Пас отдал
П. Кеппелини
Желтая карточка
Г. Меркадо
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бустос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Интернасьонал
12
Джон
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
6
Uendel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-2-2-2
1
Рочет
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
14
Бустос
5
Кардозо
20
Арангис
14
де Пена
10
Патрик
13
Валенсия
94
Вандерсон
3-1-2-2-2
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
16
Рикельме
14
Раниэле
88
Собрал
29
Клайсон
11
Силва
10
Кеппелини
2
16
Дейверсон
5
Кардозо
36
Лара
36
Лара
5
Кардозо
14
де Пена
18
Маурисио
18
Маурисио
14
де Пена
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
20
Арангис
8
8
20
Арангис
13
Валенсия
4
Адриано
4
Адриано
13
Валенсия
14
Раниэле
6
Аугусто
6
Аугусто
14
Раниэле
88
Собрал
30
Минейро
30
Минейро
88
Собрал
10
Кеппелини
27
Денилсон
27
Денилсон
10
Кеппелини
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Интернасьонал
Куяба
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
10
Николас Куальята
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Интернасьонал - Куяба
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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