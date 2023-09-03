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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Куяба
Гремио - Куяба: обзор матча 03 сентября 2023
Гремио
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
30'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Куяба
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Ж. Виларди
90'
+1
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Суарес
90'
+1
85'
Замена
Рональд
️️️️
Денилсон
78'
Замена
Д. Кафу
️️️️
В. Силва
Замена
Луан
️️️️
Ф. Кристальдо
72'
Желтая карточка
Р. Эли
70'
66'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
П. Кеппелини
66'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
Желтая карточка
Э. Галдино
62'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Карбальо
61'
Замена
Феррейра
️️️️
Ж. Педро
60'
41'
Желтая карточка
Л. Минейро
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Виларди
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
6
Жоао Виларди
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
10
Пабло Кеппелини
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Гремио
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
54
Рикардо Серкейра
ОП
55
Calebe
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
4-2-1-3
97
6
Рейналдо
19
Эли
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
9
Суарес
6
Виларди
3-2-3-2
22
Вальтер
33
Эмпереур
3
Аллисон
16
Рикельме
30
Минейро
6
Аугусто
11
Силва
10
Кеппелини
27
Денилсон
2
16
Дейверсон
6
Виларди
6
Мартинс
6
Мартинс
6
Виларди
19
Кристальдо
7
Луан
7
Луан
19
Кристальдо
9
Суарес
11
Итурбе
11
Итурбе
9
Суарес
33
Карбальо
17
Галдино
17
Галдино
33
Карбальо
9
Жоао Педро
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Жоао Педро
27
Денилсон
8
Рональд
8
Рональд
27
Денилсон
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
11
Силва
7
Кафу
7
Кафу
11
Силва
10
Кеппелини
97
Ласерда
97
Ласерда
10
Кеппелини
Остались в запасе
Гремио
Куяба
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
14
Натан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
14
Натан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Гремио - Куяба
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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