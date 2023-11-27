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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Куяба
Сан-Паулу - Куяба: обзор матча 27 ноября 2023
Сан-Паулу
27.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Куяба
Замена
Р. Рамос
️️️️
Н. Мендес
85'
85'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Раниэле
84'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Д. Кафу
75'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Денилсон
75'
Замена
В. Силва
️️️️
И. Питта
Желтая карточка
Р. Арболеда
72'
Замена
Эрисон
️️️️
Х. Родригес
69'
Замена
В. Рато
️️️️
Л. Моура
69'
60'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
Замена
Т. Коста
️️️️
М. Араухо
60'
Замена
Давид
️️️️
Лусиано
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
23
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
33
Луан
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
17
Luiz Felipe
ЦП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
38
Паулиста
5
Арболеда
15
Франко
45
Мендес
29
Майя
25
Алиссон
15
Араухо
7
Моура
10
Лусиано
23
Родригес
4-1-1-1-3
22
Вальтер
3
Аллисон
33
Эмпереур
13
Марллон
16
Рикельме
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
9
Питта
7
Кафу
2
45
Мендес
34
Рамос
34
Рамос
45
Мендес
15
Араухо
6
Коста
6
Коста
15
Араухо
7
Моура
10
Рато
10
Рато
7
Моура
10
Лусиано
7
Давид
7
Давид
10
Лусиано
23
Родригес
99
Эрисон
99
Эрисон
23
Родригес
14
Раниэле
30
Минейро
30
Минейро
14
Раниэле
27
Денилсон
6
Аугусто
6
Аугусто
27
Денилсон
7
Кафу
88
Собрал
88
Собрал
7
Кафу
9
Питта
11
Силва
11
Силва
9
Питта
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Куяба
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
33
Луан
ОП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
17
Luiz Felipe
ЦП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
33
Луан
ОП
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
17
Luiz Felipe
ЦП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Сан-Паулу - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Морумби
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