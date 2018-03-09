Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандо Наварро - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Наварро
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июня 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 11 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    12.05.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:4 Вильярреал (Вильярреал)
    05.05.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    29.04.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:4 Барселона (Барселона)
    20.04.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    17.04.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Севилья (Севилья)
    14.04.2018 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    06.04.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:2 Малага (Малага)
    17.03.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    27'
    09.03.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    57'
    03.03.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    23.02.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    17.02.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    12.02.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Бетис (Севилья)
    02.02.2018 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    27.01.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:2 Леванте (Валенсия)
    21.01.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 7:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    13.01.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    07.01.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    23.12.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:3 Сельта (Виго)
    17.12.2017 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    09.12.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Леганес (Леганес)
    90'
    02.12.2017 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    26.11.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    19.11.2017 Был в запасе Малага (Малага) 3:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    55'
    04.11.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    30.10.2017 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    23.10.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Жирона (Жирона)
    15.10.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    30.09.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    24.09.2017 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 4:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.09.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.09.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    59'
    10.09.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:4 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.08.2017 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.08.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:3 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11