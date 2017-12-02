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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 02 декабря 2017
Севилья
02.12.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
45+1'
В. Бен-Йеддер
79'
М. Крон-Дели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
86'
Желтая карточка
Лукас
ГОЛ! 2:0!
М. Крон-Дели
Пас отдал
Нолито
79'
74'
Желтая карточка
Сидней
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Нолито
45'
+1
Желтая карточка
С. Эскудеро
38'
31'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Депортиво
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
30
Гайс
19
Писсаро
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
3-4-1-2
23
Рубен
3
Наварро
26
Сидней
5
Шер
8
Гильерме
5
Боргес
24
Хуанфран
8
Вальверде
10
Картабия
7
Лукас
20
Адриан
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Севилья - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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