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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Депортиво
Жирона - Депортиво: обзор матча 09 марта 2018
Жирона
09.03.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
21'
К. Стуани
57'
Хуанпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Депортиво
80'
Желтая карточка
П. Москера
77'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
П. Понс
67'
57'
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:0!
Хуанпе
Пас отдал
А. Гранель
57'
45'
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Депортиво
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Жирона
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Эмре Чолак
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
20
Эспиноcа
22
Рамальо
6
Хуанпе
22
Мохика
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-3-3
23
Рубен
26
Сидней
6
Альбентоса
2
Боведа
3
Наварро
5
Москера
4
Мунтари
5
Боргес
20
Адриан
7
Андоне
7
Лукас
Остались в запасе
Жирона
Депортиво
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Жирона - Депортиво
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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