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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 02 февраля 2018
Реал Сосьедад
02.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
5 : 0
Завершен
Депортиво
32'
В. Жозе
62'
А. Ильярраменди
75'
С. Каналес
82'
А. Элустондо
89'
А. Ильярраменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
ГОЛ! 5:0!
А. Ильярраменди
89'
ГОЛ! 4:0!
А. Элустондо
Пас отдал
М. Оярсабаль
82'
ГОЛ! 3:0!
С. Каналес
Пас отдал
В. Жозе
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Ильярраменди
62'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Хуанми
32'
25'
Желтая карточка
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
3
де ла Белья
16
Навас
5
Субельдия
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-3-1-2
23
Рубен
2
Боведа
5
Шер
6
Альбентоса
16
Луизиньо
10
Хиль
7
Крон-Дели
8
Гильерме
10
Картабия
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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