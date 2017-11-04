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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 04 ноября 2017
Депортиво
04.11.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90+1'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Парти
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Сидней
90'
Желтая карточка
Ф. Андоне
84'
Желтая карточка
Луизиньо
78'
Желтая карточка
Хуанфран
77'
21'
Желтая карточка
С. Савич
9'
Желтая карточка
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-4-2-1
25
Пантилимон
16
Луизиньо
5
Шер
26
Сидней
8
Вальверде
5
Боргес
24
Хуанфран
8
Гильерме
11
Баккали
10
Картабия
7
Лукас
4-4-1-1
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
21
Эрнандес
18
Парти
17
Фернандес
8
Ньигес
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Депортиво - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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