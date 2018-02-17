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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Депортиво
Алавес - Депортиво: обзор матча 17 февраля 2018
Алавес
17.02.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
61'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Депортиво
Желтая карточка
Р. Собрино
90'
+3
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
87'
81'
Желтая карточка
Луизиньо
68'
Желтая карточка
З. Баккали
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
А. Педраса
61'
37'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
4-2-3
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Педраса
17
Пина
19
Гарсия
11
Гуидетти
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
3-3-1-3
23
Рубен
6
Альбентоса
2
Боведа
16
Луизиньо
7
Крон-Дели
8
Гильерме
24
Хуанфран
11
Баккали
20
Адриан
7
Андоне
7
Лукас
Остались в запасе
Алавес
Депортиво
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Федерико Картабия
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Алавес - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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