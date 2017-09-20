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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Алавес
Депортиво - Алавес: обзор матча 20 сентября 2017
Депортиво
20.09.2017, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
45+1'
Луизиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Алавес
63'
Желтая карточка
Г. Марипан
50'
Желтая карточка
К. Вигарай
ГОЛ! 1:0!
Луизиньо
Пас отдал
Ф. Андоне
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-4-1-2
25
Пантилимон
16
Луизиньо
5
Шер
14
Аррибас
24
Хуанфран
8
Вальверде
5
Боргес
8
Гильерме
10
Картабия
7
Андоне
7
Лукас
4-3-1-2
1
Пачеко
3
Марипан
19
Эли
2
Вигарай
5
Дуарте
10
Медран
16
Торрес
19
Гарсия
18
Бурги
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
Остались в запасе
Депортиво
Алавес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Депортиво - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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