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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 28 февраля 2018
Хетафе
28.02.2018, среда, 21:30
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
40'
Анхель
44'
Э. Боведа (АГ)
82'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
88'
Желтая карточка
Э. Боведа
ГОЛ! 3:0!
Х. Молина
82'
57'
Желтая карточка
П. Москера
Желтая карточка
А. Ндиайе
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Боведа
44'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
А. Ндиайе
40'
34'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Желтая карточка
С. Мора
25'
20'
Желтая карточка
Луизиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Хетафе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
22
Суарес
8
Арамбарри
14
Мора
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
9
Анхель
3-4-1-2
23
Рубен
2
Боведа
5
Шер
16
Луизиньо
24
Хуанфран
7
Крон-Дели
4
Мунтари
5
Москера
11
Баккали
7
Лукас
20
Адриан
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Федерико Картабия
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Хетафе - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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