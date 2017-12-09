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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Леганес
Депортиво - Леганес: обзор матча 09 декабря 2017
Депортиво
09.12.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
24'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Леганес
Желтая карточка
Ф. Наварро
90'
+4
90'
Желтая карточка
Габриэл
89'
Желтая карточка
К. Бове
61'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Желтая карточка
Гильерме
53'
Желтая карточка
С. Боргес
48'
39'
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Ф. Шер
27'
ГОЛ! 1:0!
Адриан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
3-5-2
23
Рубен
5
Шер
26
Сидней
3
Наварро
5
Боргес
8
Гильерме
10
Хиль
8
Чолак
24
Хуанфран
7
Лукас
20
Адриан
4-4-2
25
Куэльяр
15
Гарсия
2
Тито
5
Бустинса
15
Рико
8
Шимановски
21
Перес
14
Эрасо
18
Габриэл
12
Бове
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Депортиво
Леганес
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Депортиво - Леганес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
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