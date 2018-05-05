Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Депортиво
Сельта - Депортиво: обзор матча 05 мая 2018
Сельта
05.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
13'
М. Гомес
90+1'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Депортиво
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
Ф. Андоне
Желтая карточка
П. Систо
71'
Желтая карточка
Л. Бойе
66'
Желтая карточка
У. Мальо
56'
56'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
М. Гомес
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
П. Систо
13'
6'
Желтая карточка
Луизиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-4-1-1
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
22
Мальо
10
Васс
19
Санчес
77
Систо
68
Лоботка
10
Мендес
9
Гомес
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
5
Шер
16
Луизиньо
8
Гильерме
5
Боргес
7
Крон-Дели
24
Хуанфран
8
Чолак
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Сельта
Депортиво
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Сельта - Депортиво
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Сельта
Депортиво
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+