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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Хетафе
Депортиво - Хетафе: обзор матча 30 сентября 2017
Депортиво
30.09.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
66'
Лукас
87'
Ф. Андоне
54'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Хетафе
Желтая карточка
Гильерме
90'
+2
Желтая карточка
З. Баккали
89'
Желтая карточка
Ф. Андоне
87'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Андоне
87'
Желтая карточка
Хуанфран
83'
69'
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
Хуанфран
66'
Желтая карточка
Ф. Шер
64'
62'
Желтая карточка
Х. Молина
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндиайе
Пас отдал
Д. Суарес
33'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Луизиньо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
21
Чули
ЦФ
3-5-1-1
25
Пантилимон
16
Луизиньо
26
Сидней
5
Шер
24
Хуанфран
8
Гильерме
5
Боргес
8
Чолак
8
Вальверде
10
Картабия
7
Лукас
4-2-1-3
13
Гуаита
22
Суарес
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
5
Бергара
8
Арамбарри
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
20
Хименес
Остались в запасе
Депортиво
Хетафе
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Депортиво - Хетафе
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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