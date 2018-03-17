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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Лас-Пальмас
Депортиво - Лас-Пальмас: обзор матча 17 марта 2018
Депортиво
17.03.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
22'
Р. Альбентоса
3'
А. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Гильерме
84'
65'
Желтая карточка
Д. Симон
53'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
Желтая карточка
С. Мунтари
47'
Желтая карточка
Ф. Наварро
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Лукас
22'
20'
Желтая карточка
Момо
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
33
Начо Жиль
ЦФ
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-4-3
23
Рубен
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
8
Чолак
4
Мунтари
24
Хуанфран
8
Гильерме
7
Андоне
20
Адриан
7
Лукас
4-4-1-1
1
Чичисола
23
Наварро
5
Гарсия
23
Кастельяно
88
Мичел
20
Аквилани
11
Момо
4
Гомес
2
Кастельяно
10
Халилович
9
Кальери
Остались в запасе
Депортиво
Лас-Пальмас
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Депортиво - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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