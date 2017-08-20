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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 20 августа 2017
Депортиво
20.08.2017, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Реал
20'
Г. Бэйл
27'
Каземиро
62'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
90'
+2
Вторая желтая
С. Рамос
Пенальти не реализован!
Ф. Андоне
89'
Желтая карточка
Ф. Андоне
87'
Желтая карточка
П. Москера
84'
80'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
Ф. Картабия
79'
72'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Каземиро
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
Замена
Адриан
️️️️
С. Боргес
65'
62'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кроос
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Ф. Картабия
60'
57'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Б. Гама
️️️️
З. Баккали
54'
53'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Ф. Шер
53'
27'
ГОЛ! 0:2!
Каземиро
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
З. Баккали
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Адриан
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
3-4-2-1
23
Рубен
16
Луизиньо
5
Шер
26
Сидней
5
Москера
5
Боргес
8
Гильерме
24
Хуанфран
11
Баккали
10
Картабия
7
Андоне
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
11
Баккали
16
Гама
16
Гама
11
Баккали
5
Боргес
20
Адриан
20
Адриан
5
Боргес
10
Картабия
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
10
Картабия
5
Каземиро
14
Льоренте
14
Льоренте
5
Каземиро
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Депортиво
Реал
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Депортиво - Реал
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Риасор
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