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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 12 февраля 2018
Депортиво
12.02.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Бетис
Желтая карточка
Р. Альбентоса
65'
Желтая карточка
З. Баккали
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
Бетис
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-3-1-3
23
Рубен
16
Луизиньо
2
Боведа
6
Альбентоса
24
Хуанфран
8
Вальверде
7
Крон-Дели
11
Баккали
7
Андоне
7
Лукас
20
Адриан
3-3-2
1
Адан
5
Амат
5
Бартра
2
Манди
18
Гуардадо
8
Руис
27
Франсис
17
Хоакин
10
Будебуз
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
10
Федерико Картабия
ПВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Депортиво - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
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