Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эйбар
Депортиво - Эйбар: обзор матча 03 марта 2018
Депортиво
03.03.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
33'
М. Дмитрович (АГ)
11'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эйбар
Желтая карточка
Сидней
89'
78'
Желтая карточка
Х. Анхель
64'
Желтая карточка
Р. Пенья
Красная карточка
М. Коваль
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Дмитрович
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инуи
Пас отдал
Ф. Орельяна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-3-3
35
Коваль
26
Сидней
6
Альбентоса
3
Наварро
2
Боведа
4
Мунтари
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
20
Адриан
7
Лукас
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
7
Пенья
23
Арбилья
18
Ломбан
3
Анхель
18
Диоп
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Орельяна
14
Инуи
19
Шарлес
Остались в запасе
Депортиво
Эйбар
11
Закария Баккали
ЛВ
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Депортиво - Эйбар
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Эйбар
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+