Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Депортиво
Леванте - Депортиво: обзор матча 26 августа 2017
Леванте
26.08.2017, суббота, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
35'
Э. Барди
83'
Иви (П)
5'
Ф. Картабия
31'
Сидней
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Депортиво
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Э. Барди
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Иви
83'
Вторая желтая
Х. Луис Моралес
76'
74'
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Андоне
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
68'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
А. Алегрия
68'
Замена
Иви
️️️️
И. Лопес
65'
61'
Замена
Адриан
️️️️
З. Баккали
56'
Желтая карточка
Ф. Картабия
54'
Замена
С. Боргес
️️️️
Э. Чолак
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
35'
31'
ГОЛ! 0:2!
Сидней
Пас отдал
Э. Чолак
11'
Желтая карточка
Луизиньо
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Картабия
Пас отдал
Ф. Андоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
25
Тоньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-2
1
Фернандес
2
Лопес
5
Чема
21
Поштиго
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
15
Алегрия
3-4-2-1
23
Рубен
5
Шер
26
Сидней
16
Луизиньо
8
Чолак
5
Москера
24
Хуанфран
8
Гильерме
10
Картабия
11
Баккали
7
Андоне
10
Барди
8
Дукур
8
Дукур
10
Барди
2
Лопес
11
Иви
11
Иви
2
Лопес
15
Алегрия
9
Боатенг
9
Боатенг
15
Алегрия
7
Андоне
16
Гама
16
Гама
7
Андоне
8
Чолак
5
Боргес
5
Боргес
8
Чолак
11
Баккали
20
Адриан
20
Адриан
11
Баккали
Остались в запасе
Леванте
Депортиво
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Леванте - Депортиво
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Депортиво
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+