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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Леванте
Депортиво - Леванте: обзор матча 27 января 2018
Депортиво
27.01.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
19'
Адриан
45'
Ф. Андоне
80'
Иви
84'
Иви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Леванте
Желтая карточка
Ф. Шер
88'
Желтая карточка
Рубен
88'
Желтая карточка
Ф. Андоне
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
Иви
Пас отдал
Х. Луис Моралес
80'
ГОЛ! 2:1!
Иви
Пас отдал
Э. Барди
Желтая карточка
Гильерме
72'
61'
Желтая карточка
Р. Марти
57'
Желтая карточка
Х. Кампанья
48'
Желтая карточка
Чема
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
К. Хиль
45'
36'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Вторая желтая
С. Боргес
34'
30'
Желтая карточка
Ж. Лерма
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
Лукас
19'
Желтая карточка
Луизиньо
17'
Желтая карточка
С. Боргес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Леванте
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
3-4-3
23
Рубен
16
Луизиньо
26
Сидней
5
Шер
24
Хуанфран
8
Гильерме
10
Хиль
5
Боргес
7
Лукас
20
Адриан
7
Андоне
4-1-2-1-2
13
Ойер
23
Коке
23
Кабако
5
Чема
13
Луна
8
Дукур
8
Лерма
20
Кампанья
23
Джейсон
11
Иви
25
Моралес
Остались в запасе
Депортиво
Леванте
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
10
Энис Барди
АП
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Депортиво - Леванте
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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