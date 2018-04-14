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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 14 апреля 2018
Атлетик
14.04.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Депортиво
48'
Р. Гарсия
72'
М. Сусаета
6'
Адриан
14'
Адриан
53'
Б. Валле Балонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
Желтая карточка
Е. Альварес
90'
+3
80'
Желтая карточка
Рубен
ГОЛ! 2:3!
М. Сусаета
72'
Желтая карточка
Р. Гарсия
61'
53'
ГОЛ! 1:3!
Б. Валле Балонга
Пас отдал
Лукас
ГОЛ! 1:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Б. Эчебаррия
48'
14'
ГОЛ! 0:2!
Адриан
Пас отдал
С. Боргес
6'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
26
Мартинес
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
5
Шер
16
Луизиньо
5
Боргес
7
Крон-Дели
24
Хуанфран
8
Чолак
5
Москера
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Атлетик - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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