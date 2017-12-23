Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сельта
Депортиво - Сельта: обзор матча 23 декабря 2017
Депортиво
23.12.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 3
Завершен
Сельта
59'
Ф. Андоне
3'
Д. Васс
40'
Я. Аспас
53'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
У. Мальо
62'
Желтая карточка
Р. Бланко
ГОЛ! 1:3!
Ф. Андоне
59'
53'
ГОЛ! 0:3!
Я. Аспас
Желтая карточка
Ф. Шер
49'
Желтая карточка
С. Боргес
44'
40'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Гомес
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васс
Пас отдал
П. Систо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
3-5-2
23
Рубен
16
Луизиньо
26
Сидней
5
Шер
5
Боргес
8
Гильерме
8
Чолак
24
Хуанфран
10
Хиль
20
Адриан
7
Лукас
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
19
Эрнандес
77
Систо
68
Лоботка
10
Васс
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Депортиво
Сельта
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Депортиво - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Сельта
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+