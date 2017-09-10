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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 10 сентября 2017
Депортиво
10.09.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
27'
Адриан
50'
Ф. Андоне
3'
Хуанми
4'
А. Ильярраменди
83'
Д. Льоренте
86'
А. Ильярраменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
86'
ГОЛ! 2:4!
А. Ильярраменди
Пас отдал
Х. Прието
83'
ГОЛ! 2:3!
Д. Льоренте
Пас отдал
А. Элустондо
80'
Желтая карточка
А. Одриосола
54'
Желтая карточка
К. Родригес
ГОЛ! 2:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
Адриан
50'
Желтая карточка
Гильерме
47'
44'
Желтая карточка
Хуанми
ГОЛ! 1:2!
Адриан
Пас отдал
Ф. Шер
27'
4'
ГОЛ! 0:2!
А. Ильярраменди
3'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-4-1-2
22
Тытонь
16
Луизиньо
5
Шер
26
Сидней
24
Хуанфран
5
Москера
16
Гама
8
Гильерме
10
Картабия
7
Андоне
20
Адриан
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
26
Мартинес
6
Элустондо
77
Родригес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
24
Янузай
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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